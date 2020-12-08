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Başkan Erdoğan Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı

Başkan , 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan ’ye hat tablosu bağışladı. suresi 159. ve 160. ayetlerin yazılı olduğu tablo 'ne asıldı.

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Başkan Erdoğan Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı BAŞKAN ERDOĞAN AYASOFYA CAMİSİ'NE HAT TABLOSU BAĞIŞLADI

Hattat Mehmet Özçay tarafından siyah zemin üzerine zerendüd tekniği ile tatbik edilen 234x350 santimetre büyüklüğündeki tabloda, suresinin 159 ve 160'ıncı ayetleri yer alıyor.

İlk ve son satırı celi nesih, 2,3 ve 4'üncü satırları celi sülüs cinsi olan tablo, cami içinde minbere yakın duvara yerleştirildi.

Al-i İmran suresi 159. ve 160. ayetlerin meali:

"Sen onlara Allah'ın lutfü sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş konusunda onlarla müşavere et, karar verince de Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler."

Ayetlerin yanı sıra hattat ismi ve bağış tarihinin de yer aldığı tablonun en altında Arapça, "Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebetiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vakfedilmiştir." ifadesi bulunuyor.

Hat tablosundan bir görüntü

Başkan Erdoğan Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı BAŞKAN ERDOĞAN AYASOFYA CAMİSİ'NE HAT TABLOSU BAĞIŞLADI
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