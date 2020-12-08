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Son dakika: Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu

Cumhuriyet savcısı, 'nün darbe girişimi sırasında EDOK Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral 'in de arasında bulunduğu 3 eski generalin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan 20'şer yıla kadar hapsini talep etti

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Son dakika: Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral , EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun 20'şer yıla kadar hapisleri istendi.

YENİDEN YARGILAMA SÜRÜYOR

Sanık eski generallerin, haklarındaki hükümlerin Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

ANAYASAL DÜZENE SALDIRI

Savcı; İyidil, Barutcu ve Koçyiğit'in eylemlerinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu oluşturduğunu ifade ederek, 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapislerini talep etti.

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