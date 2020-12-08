Koronavirüs neden öldürüyor? Otopsi bulgularında korkunç gerçek ortaya çıktı

DÜNYA BU HABERİ KONUŞUYOR: KORONAVİRÜS NEDEN ÖLDÜRÜYOR?

Corona virüsü salgını tüm dünya etkisini göstermeye devam ediyor. Uzmanlar ise virüsün öldürücü etkisi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son araştırmalar ise koronavirüsün neden ölümcül olduğunu ortaya çıkardı.

KRONİK RAHATSIZLIKLARI BULUNANLAR İÇİN RİSK ÇOK DAHA FAZLA

Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Türkiye'de 14 bini, dünya genelinde ise bir buçuk milyonu geçti.

Kronik rahatsızlıkları bulunanlar için risk çok daha fazla.