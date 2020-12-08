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İlçedekiler isyan etti: Korona bulaştıracaksınız artık gelmeyin!

'nın ilçesi kış aylarının gelmesi ile sayılarının ülke genelinde artması sonucu tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor. İlçeye gelen vatandaşların kışın kullandıkları eve dönmemesinin ardından ilçe nüfusu iki kat arttı. İlçe halkı ise büyükşehirlerden yazlık evlerine gelip kalan kişilere tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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İlçedekiler isyan etti: Korona bulaştıracaksınız artık gelmeyin!

'nın ilçesi kış aylarında tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor. endişesi artan ilçe halkı, büyükşehirlerden ilçele gelinmemesini istedi.

NÜFUS İKİ KATINA ÇIKTI
Pandemi korkusuyla büyükşehirlerden Bodrum'a gelen vatandaşlar kışlık evlerine dönmeyince ilçenin kış nüfusu 2 katına çıkarak 600 bine ulaştı. Kış aylarında tarihinin en kalabalık günlerini yaşayan ilçede koronavirüse yakalanma riski de arttı.

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İLÇE HALKINDAN TEPKİ

Bodrum Belediyesi'nde şimdiye kadar çalışan 29 belediye işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması ve 134 personelin de karantina altına alınması da tedirginliği daha da artırdı. İlçe halkı büyük şehirlerden yazlık evlerine gelip, kalanlara tepki gösterdi.

TEDİRGİNLİĞİMİZ ARTIYOR

Karavanda yaşadığını ve kalabalığa girmediğini ifade eden Tekin Çekin, "Didim'den geliyorum. Şehir dışından gezmek için gelmek kesinlikle yasaklanmalı. 'dan buraya veya 'e gezmek için gelenler oluyor. Bunlar yasaklanmalı. Gelmeyin oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor. Virüsü bulaştırmaktan ziyade belki de kendileri virüs kapacaklar. Ben, elimden geldiğince karavanımda izole yaşamaya çalışıyorum" dedi.

GÜVENSİZ YER OLDU

Bodrum'un güvensiz bir yer haline geldiğini dile getiren Recep Demir de, "İstanbul'dan gelen yazlıkçıların çoğu geri dönmedi. Bodrum artık güvensiz yer haline geldi. Her 50 yazlıkçıdan 20'si burada kalıyor. 'İstanbul büyükşehir güvenli değil. O nedenle yazlıkta kalıyoruz' diyorlar. Eskiden 800 TL'ye kiralık evde oturuyordum. Şimdi 1500 TL'ye ev bulunmuyor. Bodrum, kalabalıklaştı. Bu aylarda buralar böyle kalabalık olmazdı. Daha sakin geçiyordu kış. Şu an alışılmışın aksine apartlar da dahil olmak üzere her yer şu an dolu. Hal böyle olunca tedirginliğimiz de arttı. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Bir şeye dokunduğum zaman hemen kolonyamı sürüyorum" diye konuştu.

HERKES HAKLI

İstanbul'dan mart ayında geldiklerini söyleyen Necla Altuner ise, "Herkes haklı. Kim nereyi kendisi için güvenli buluyorsa oraya sığınarak, virüsten korunmaya çalışıyor" dedi.

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