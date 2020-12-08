Son dakika: Başakşehir maçı neden durdu? Başakşehir maçı neden yarıda kaldı, devam edecek mi? Pierre Webo...

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

İstanbul Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, ''4.hakem sahada olursa biz olmayacağız. 4.hakem çekilirse, maça devam etme kararımız var.'' ifadelerini kullandı.