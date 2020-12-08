Bakan Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu ve Fransız mevkidaşı Le Drian, bölgesel konuları ve ikili ilişkileri değerlendirdi.