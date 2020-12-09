09 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından Silivri Cezaevinde darp iddialarına ilişkin açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından Silivri Cezaevinde darp iddialarına ilişkin açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bazı medya kuruluşlarında Kurumundaki bir hükümlünün infaz koruma memurları tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
ABONE OL
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından Silivri Cezaevinde darp iddialarına ilişkin açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bazı medya kuruluşlarında Kurumundaki bir hükümlünün infaz koruma memurları tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bazı basın yayın kuruluşlarında Silivri Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün infaz koruma memurları tarafından darp edildiği iddialarıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur.

Silivri Ceza İnfaz Kurumunda bulunan /PDY üyesi olup Anayasal düzeni ortadan kaldırma suçundan yargılanıp ceza alan M.A.T. ile silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan (FETÖ/PDY) tutuklu Ö.Ç. 04/12/2020 tarihinde koğuşta tartıştıktan sonra havalandırma bahçesine çıktıkları ve tartışmanın bahçede de sürdüğü, tartışmanın karşılıklı kavgaya dönüştüğü kamera kayıtları ile tespit edilmiştir. Koğuştakilerin araya girmesi üzerine kavga sonlandırılmıştır. Kavgada her iki tutukluda yaralanmıştır. Koğuştakilerin butona basması üzerine infaz koruma memurları gelerek iki tutukluyu koğuştan çıkarmışlardır. Tutuklu M.A.T. işlemler sırasında infaz koruma baş memuruna tekmeyle vurarak yaralamıştır. Yaralanan iki tutuklunun ve infaz koruma baş memurunun tedavileri sağlık kurumunda yapılmıştır. Ayrıca olayla ilgili görgü tanıkları dahil tüm tarafların ifadeleri tutanaklara yansıtılmıştır.


İDDİALAR ASILSIZDIR

Söz konusu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmış olup işkence iddiaları asılsızdır. Tüm iddialarla ilgili soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA