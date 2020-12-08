Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim olan PKK'lı teröristlerin sayısı 226’ya ulaştı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 226’ya ulaştı.
GÜNDEM İHA
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun son olarak İran'da faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Böylelikle 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 226'ya ulaştı" denildi.