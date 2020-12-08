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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan sanat dünyasını ilgilendiren flaş açıklama

haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan , müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan sanat dünyasını ilgilendiren flaş açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz" müjdesini verdi.

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