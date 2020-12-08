Ankara’da ABD ile sıcak temas! Suriye’de yeni ibre Türkiye’den yana

ABD İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Önceki gün Ankara'ya gelerek önemli temaslarda bulunan ABD'nin yeni Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn'ün ziyaretinde Türk yetkililer Kuzey Suriye'de terör koridoruna izin vermeyeceğini yineledi, en küçük bir saldırı halinde misli ile mukabele ve operasyon seçeneğinin masada olduğunu kayda geçirdi. Rayburn'ün ile gerçekleştirilen müzakerelerde temsilcinin de Türkiye sınırında bir terör koridoru seçeneğine sıcak durmadığı yönündeki ifadeleri Ankara tarafından not edildi. Rayburn, görüşmelerinde iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisini öne çıkardı.