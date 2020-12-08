Ankara’da ABD ile sıcak temas! Suriye’de yeni ibre Türkiye’den yana
ABD Başkanı seçilen Biden döneminde Suriye’deki stratejik önemi daha da artan Türkiye, önümüzdeki süreçte temel önceliğini terör koridoru ve unsurlarının yok edilmesiyle “Anayasa” sürecinde etkili politika yürütmeye verecek. Ankara’da temaslarda bulunan ABD'nin yeni Suriye Temsilcisi Joel Rayburn'ün Türkiye sınırında bir terör koridoru seçeneğine sıcak durmadığı yönündeki ifadeleri Ankara tarafından not edildi.
Bölgedeki son gelişmelere bakıldığında Türkiye'nin stratejik olarak öneminin arttığı gözlemleniyor. Savunma kaynakları rejimin Rusya'nın telkiniyle askeri unsurlarını İdlib çevresinden çekmeye başladığını bildirdi. Rejim, Deyrizor bölgesine çekilerek enerji kaynakları üzerinde hakimiyet kurmayı amaçlıyor.
TÜRKİYE MERKEZİ KONUMDA
ABD'de Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla, Washington'un Suriye politikasının Demokratlar'ın çalışma tarzında öne çıkan devlet dışı aktörler yerine müttefikleri önceler şekilde değişmesi bekleniyor. Demokratlar'ın dış politikada müttefiklerle çalışmayı seçmesinden hareketle Suriye'de varlık gösteren en önemli müttefik devlet olan Türkiye merkez konumda olacak.
Ülkede istikrarın sağlanması için başından bu yana toprak bütünlüğünün sağlanmasını işaret eden Türkiye, yeni dönemde de bu tutumunu değiştirmeyecek. Ağırlık, üçüncü ülkelerde bulunan sığınmacıların da dahil edileceği, eşit ve adil seçimleri hedefleyen anayasa geçiş sürecine verilecek.
ABD İLE KRİTİK GÖRÜŞME
Önceki gün Ankara'ya gelerek önemli temaslarda bulunan ABD'nin yeni Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn'ün ziyaretinde Türk yetkililer Kuzey Suriye'de terör koridoruna izin vermeyeceğini yineledi, en küçük bir saldırı halinde misli ile mukabele ve operasyon seçeneğinin masada olduğunu kayda geçirdi. Rayburn'ün ile gerçekleştirilen müzakerelerde temsilcinin de Türkiye sınırında bir terör koridoru seçeneğine sıcak durmadığı yönündeki ifadeleri Ankara tarafından not edildi. Rayburn, görüşmelerinde iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisini öne çıkardı.
İDLİB'DE ÜÇ YENİ ASKERİ NOKTA
TÜRK Ordusu, bir ay içinde İdlib'in güneyinde üç askeri nokta inşa etti. Mehmetçik, İdlib kırsalındaki Kensafra kasabasına zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı araç ve zırhlı buldozer yüklü TIR'larla giriş yaptı. Tel Tamir bölgesinde de teröristlere ait hedefler vuruldu.
AYN İSA'DA TOPÇU ATEŞİ
YEREL kaynaklar, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından bölgede en hareketli dönemin yaşandığını belirtiyor. Stratejik önemdeki M4 karayolu üzerindeki Ayn İsa'ya yapılan operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.