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Ankara’da ABD ile sıcak temas! Suriye’de yeni ibre Türkiye’den yana

Başkanı seçilen Biden döneminde ’deki stratejik önemi daha da artan , önümüzdeki süreçte temel önceliğini terör koridoru ve unsurlarının yok edilmesiyle “” sürecinde etkili politika yürütmeye verecek. ’da temaslarda bulunan ABD'nin yeni Suriye 'ün Türkiye sınırında bir terör koridoru seçeneğine sıcak durmadığı yönündeki ifadeleri Ankara tarafından not edildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 08.12.2020
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Ankara’da ABD ile sıcak temas! Suriye’de yeni ibre Türkiye’den yana

, Başkanı 'ın göreve başlaması öncesinde 'de yeni dönemin dengelerini etkileyecek tarzda diplomatik ve askeri hazırlıklar yapıyor. , hem terör koridorunu ortadan kaldırma hem terör unsurlarının tasfiyesi hem de sürecinde etkili politika yürütmeyi hedefliyor.

Bölgedeki son gelişmelere bakıldığında Türkiye'nin stratejik olarak öneminin arttığı gözlemleniyor. Savunma kaynakları rejimin 'nın telkiniyle askeri unsurlarını çevresinden çekmeye başladığını bildirdi. Rejim, Deyrizor bölgesine çekilerek enerji kaynakları üzerinde hakimiyet kurmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE MERKEZİ KONUMDA

ABD'de Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla, Washington'un Suriye politikasının Demokratlar'ın çalışma tarzında öne çıkan devlet dışı aktörler yerine müttefikleri önceler şekilde değişmesi bekleniyor. Demokratlar'ın dış politikada müttefiklerle çalışmayı seçmesinden hareketle Suriye'de varlık gösteren en önemli müttefik devlet olan Türkiye merkez konumda olacak.

Ülkede istikrarın sağlanması için başından bu yana toprak bütünlüğünün sağlanmasını işaret eden Türkiye, yeni dönemde de bu tutumunu değiştirmeyecek. Ağırlık, üçüncü ülkelerde bulunan sığınmacıların da dahil edileceği, eşit ve adil seçimleri hedefleyen anayasa geçiş sürecine verilecek.

ABD İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Önceki gün Ankara'ya gelerek önemli temaslarda bulunan ABD'nin yeni Suriye Özel 'ün ziyaretinde Türk yetkililer Kuzey Suriye'de terör koridoruna izin vermeyeceğini yineledi, en küçük bir saldırı halinde misli ile mukabele ve operasyon seçeneğinin masada olduğunu kayda geçirdi. Rayburn'ün ile gerçekleştirilen müzakerelerde temsilcinin de Türkiye sınırında bir terör koridoru seçeneğine sıcak durmadığı yönündeki ifadeleri Ankara tarafından not edildi. Rayburn, görüşmelerinde iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisini öne çıkardı.

İDLİB'DE ÜÇ YENİ ASKERİ NOKTA

TÜRK , bir ay içinde İdlib'in güneyinde üç askeri nokta inşa etti. Mehmetçik, İdlib kırsalındaki Kensafra kasabasına zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı araç ve zırhlı buldozer yüklü TIR'larla giriş yaptı. Tel Tamir bölgesinde de teröristlere ait hedefler vuruldu.

AYN İSA'DA TOPÇU ATEŞİ

YEREL kaynaklar, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından bölgede en hareketli dönemin yaşandığını belirtiyor. Stratejik önemdeki M4 karayolu üzerindeki Ayn İsa'ya yapılan operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

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