Son dakika: O ülke itiraf etti! Birleşmiş Milletler ekibini vurduk!
Son dakika haberi...Etiyopya hükümeti tarafından yapılan açıklamada silahlı kuvvetlerin ülkedeki bir mülteci kampını ziyaret eden Birleşmiş Milletler ekibine ateş açıldığını kabul etti.
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Etiyopya'da hükümet, silahlı kuvvetlerin Tigray eyaletinde bir mülteci kampını ziyaret eden Birleşmiş Milletler ekibine ateş açtığını kabul etti.
VURUP TUTUKLADILAR!
Hükümetin Tigray krizi için görev gücünün sözcüsü Redwan Hussein, gazetecilere "Orada aceleyle, gitmemeleri gereken bölgelere gitmek için iki kontrol noktasını kırdılar ... üçüncüsünü kırmak üzereyken vurularak tutuklandılar" dedi.
DOĞRULANDI
İki diplomatik kaynak, Tigray'deki Eritreli mülteciler için dört kişiden biri olan Shimelba mülteci kampına erişmek isteyen bir BM güvenlik ekibinin Pazar günü engellendiğini ve ateş açıldığını söyledi.