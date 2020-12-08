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Son dakika: O ülke itiraf etti! Birleşmiş Milletler ekibini vurduk!

Son dakika haberi... hükümeti tarafından yapılan açıklamada silahlı kuvvetlerin ülkedeki bir kampını ziyaret eden ekibine ateş açıldığını kabul etti.

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Son dakika: O ülke itiraf etti! Birleşmiş Milletler ekibini vurduk!

'da hükümet, silahlı kuvvetlerin Tigray eyaletinde bir kampını ziyaret eden ekibine ateş açtığını kabul etti.

VURUP TUTUKLADILAR!

Hükümetin Tigray krizi için görev gücünün sözcüsü Redwan Hussein, gazetecilere "Orada aceleyle, gitmemeleri gereken bölgelere gitmek için iki kontrol noktasını kırdılar ... üçüncüsünü kırmak üzereyken vurularak tutuklandılar" dedi.

DOĞRULANDI

İki diplomatik kaynak, Tigray'deki Eritreli mülteciler için dört kişiden biri olan Shimelba mülteci kampına erişmek isteyen bir güvenlik ekibinin Pazar günü engellendiğini ve ateş açıldığını söyledi.

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