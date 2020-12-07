SON DAKİKA | DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama! Tüm dünyaya bu çağrıyı yaptı

SON DAKİKA HABERİ | Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin gelecek hafta ve aylarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını kullanıma sokacağını belirterek DSÖ'nün hazırladığı rehbere uyularak ilk başta en çok ihtiyacı olanların aşılanması çağrısında bulundu. İşte DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un korona virüs aşısı ile ilgili yaptığı açıklamalar ve tüm dünyaya çağrısı...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 23:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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