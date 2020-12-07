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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama! Tüm dünyaya bu çağrıyı yaptı SON DAKİKA | DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama! Tüm dünyaya bu çağrıyı yaptı SON DAKİKA HABERİ | Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin gelecek hafta ve aylarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını kullanıma sokacağını belirterek DSÖ'nün hazırladığı rehbere uyularak ilk başta en çok ihtiyacı olanların aşılanması çağrısında bulundu. İşte DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un korona virüs aşısı ile ilgili yaptığı açıklamalar ve tüm dünyaya çağrısı... Giriş Tarihi: 07.12.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 23:25
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
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Son günlerde ülkelerden arka arkaya gelen Kovid-19 aşılarının kullanımına başlanılacağıyla alakalı açıklamalara değinen Ghebreyesus, DSÖ Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun aşılamayla ilgili yayımladığı "Değerler Çerçevesi ve Nüfus Önceliklendirme Yol Haritası" rehberine uyularak, öncelikle en çok ihtiyacı olan kişilerin aşılanmasını istedi.
Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının aşılanmasının öncelikli olduğunu vurgulayarak, bunun gerek sağlık çalışanlarını gerek sağlık sistemlerinin korunmasına yardımcı olacağına dikkati çekti.
"Yaş nedeniyle ciddi hastalık veya ölüm riski en yüksek olan kişiler de yüksek öncelikli bir gruptur." diyen Ghebreyesus, bu kişileri korumanın ciddi hastalıkları ve ölümleri azaltacağını, sağlık sistemlerinin üzerindeki yükü hafifleteceğini kaydetti.
Ghebreyesus, ağır hastalık riski yüksek olan gruplara da aşılamada öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.