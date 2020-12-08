Son dakika: ABD'den Türk mucitlerin bulduğu koronavirüs aşısına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımına onay verdi.

Tüm dünya ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)'dan gelecek habere kilitlenmişti. FDA, 10 Kasım'da yapılacak toplantı öncesinde corona virüs aşısının acil kullanımı için önünde engel olmadığını açıkladı.

YÜKSEK DERECEDE ETKİLİ

Pfizer aşısının yüzde 95 etkinliğini doğruladı. FDA'nın yaptığı ilk klinik denemelerde aşının farklı demografik gruplar üzerinde de yüksek derecede etkili olduğuna dair sonuçlar elde edildi.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK KRİTİK TOPLANTIDA OLACAK

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanılmasına yönelik olumlu bir rapor hazırladı. ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in aşısının yüzde 95 etkinliğini doğruladı. Perşembe günü FDA'in aşı danışma paneli sonuçları göz önünde bulundurarak Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı karar görüşülecek.

Daha sonra aşılar dağıtılacak. ABD'nin kendi ürettiği Moderna aşısının toplantısı ise önümüzdeki hafta yapılacak. Haziran ayına kadar 300 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. Aşı ücretsiz olacak.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının İngiltere'de kullanımına izin verilmiş, bu yolla İngiltere, koronavirüs aşısına ilk onay veren ülke olmuştu. Aşılama ise bugün başlamıştı.