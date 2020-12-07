Son dakika... Sağlık Bakanlığı vatandaşları o konuda uyardı: "Aşı Randevu Oluşturma" mesajlarına cevap vermeyin
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları sosyal medyadan yaptığı paylaşımla uyardı. Bakanlığın paylaşımında "COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." ifadeleri yer aldı.
CEVAP VERMEYİN!
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.
Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, "COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sizi arayıp "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım." diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Veya telefonunuza gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konusu mesajlara cevap vermeyin.
İTİBAR ETMEYİN
COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız.
COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz."