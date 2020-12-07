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Son dakika... Sağlık Bakanlığı vatandaşları o konuda uyardı: "Aşı Randevu Oluşturma" mesajlarına cevap vermeyin

koronavirüs salgınını kullanarak yapan kişilere karşı vatandaşları sosyal medyadan yaptığı paylaşımla uyardı. Bakanlığın paylaşımında "COVID-19 uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika... Sağlık Bakanlığı vatandaşları o konuda uyardı: Aşı Randevu Oluşturma mesajlarına cevap vermeyin

Tüm dünya gibi de yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgını ile uğraşırken, salgın dolandırıcılara da ilham kaynağı oldu. Vatandaşın cep telefonuna "http://wwww. Randevu Oluşturma" şeklinde mesaj atan dolandırıcılar onay verenleri tuzağa düşürüp hesaplarına ulaşıyor.

CEVAP VERMEYİN!

Konuyla ilgili 'ndan da açıklama geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, "COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sizi arayıp "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım." diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Veya telefonunuza gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konusu mesajlara cevap vermeyin.

İTİBAR ETMEYİN

COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının olduğunu unutmayınız.

COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz."

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