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Son dakika | Malatya'da jandarma aracı devrildi

Son dakika haberi...'nın Pütürge ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği jandarma aracı devrildi. Kazada, 5 asker yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika | Malatya'da jandarma aracı devrildi

Kaza, akşam saatlerinde Pütürge- Doğanyol ilçesi arasındaki kara yolunda meydana geldi. Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye aracı, görev bitiminde karakola dönüşe geçti. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, devrildi. Kazada, 5 asker yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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