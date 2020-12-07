Son dakika: 14 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi yasak saatleri değişecek mi? İşte son durum...

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti. İlk kısıtlamanın tamamlanmasının ardından en çok araştırılanlar arasında 14 gün kısıtlama yer aldı. Peki, 14 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi yasak saatleri değişecek mi? İşte cevaplar...

14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Türkiye'de artan vaka sayısı nedeniyle bir takım önlemler hayata geçirildi. Son günlerde "14 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı" sorusu internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.