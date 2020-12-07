Türk mallarına boykot Suudi işadamını batırdı

Gaziantep'te ürettiği lokum ve şekerlemeleri kendi ülkesi olan Suudi Arabistan'a ihraç eden Hamad Maqavi, Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı boykottan dolayı iflas etti. Korona virüs salgınından dolayı işleri durağanlaşan Maqavi, boykottan dolayı satışlarının tamamen durmasıyla iflas bayrağını çekti. 5 katlı 35 çalışanlı üretim fabrikasının kapısına kilit vuran Maqavi, kendi ülkesinin başlatmış olduğu boykotun kurbanı oldu. Suudi Arabistan'ın Ekim ayında başlattığı boykot yaklaşık 2 aydır sürürken Suudi yetkililer Türkiye'ye resmi olarak boykot uygulanmadığını söylese de Hamad Maqavi'nin iflası Türk mallarına boykot uygulandığını gösteriyor. Kargo şirketlerinin Türkiye'den Suudi Arabistan'a ürün götürmediğini anlatan Maqavi, "Bugün hiç kimse bir Türk ürünü Suudi Arabistan'a gönderemez. Ben Arabistanlı olmama rağmen bile gönderemiyorum" dedi.

Boykotun en çok Gaziantep'ten Suudi Arabistan'a halı ihraç eden ihracatçılara zarar verdiğini belirten Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, boykotun hem Türk ihracatçılarına hem de Suudi ihracatçılara ciddi zarar verdiğini söyledi.