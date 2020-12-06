Terörist elebaşı Murat Karayılan'dan İHA/SİHA itirafı

"BİZİ YOK ETMEK İÇİN HER YERDE VURUYORLAR"

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Kırmızı Listesi'nde yer alan "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın da bir internet sitesine yaptığı açıklamada, "Biz neden bunu yapamıyoruz, aklımız mı az, cesaretimiz mi yok?" şeklindeki sözleri, örgütün içinde bulunduğu çaresizliği gözler önüne serdi.

Kalkan, güvenlik güçlerinin operasyonlarına ilişkin, "Bizleri yok etmek için takip ettirerek her yerde vuruyorlar." ifadesini kullandı.

"DİYARBAKIR ANNELERİNİN BAŞLATTIĞI EYLEM SONRASI TÜRK TV KANALLARINI İZLEMEMİZ YASAKLANDI"

İkna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak bu yıl teslim olan C.K'nin itirafları da örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin çaresizliğine bir kez daha örnek teşkil etti.

Diyarbakır annelerinin eylemlerinin örgüt içinde panik yarattığını ifade eden C.K'nin "Diyarbakır'da HDP il binası önünde annelerin başlatmış olduğu oturma eylemi sonrası şikeft (mağara) içinde Türk TV kanallarını izlememiz yasaklandı. Annelerin yapmış olduğu eylemin, örgüt içindeki birçok örgüt mensubunun örgütten kaçmasını sağladığını biliyorum." şeklindeki sözleri, ikna çalışmalarının örgüt içinde ne kadar etkili olduğunu teyit etti.

PKK FİRARLARIN ÖNÜNE GEÇEMİYOR

Bu yıl etkisiz hale getirilen örgütün sözde Dersim saha sorumlusu İsmail Sürgeç'in yanında ele geçirilen dokümanlar, terör örgütünün mevcut durumunu ortaya koydu.