Batman'da teslim olup ailesiyle buluşan kadın terörist: Herkes kaçmaya çalışıyor





KAÇMA ARAYIŞINDA OLAN BİRÇOK ÖRGÜT MENSUBU VAR

Terör örgütü içerisinden kaçmaya karar verdiğini ancak örgütün baskısı nedeniyle harekete geçemediğini, zor koşullar altında örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlatan kadın, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu aktardı.