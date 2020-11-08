Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasına çok sevindiler! İlginç paylaşımlar...

Bazı siyasiler, gazeteciler ve yazarlar; Joe Biden'ın kazanmasının ardından ilginç paylaşımlarda bulundu.

FETÖ'NÜN FİRARİ SANIĞI DÜNDAR'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar; Twitter'daki resmi hesabından; "Gözün aydın Amerika! Darısı başımıza!!! Biden" iddiasında bulundu.

KABAŞ: "DARISI BİZİM BAŞIMIZA"

CHP'yi desteklediği iddia edilen Tele-1 Televizyonu'nun sunucusu Sedef Kabaş ise; "Darısı bizim başımıza" iddiasında bulundu ve paylaşımına dua sembolü ekledi.

Gazeteci Hayko Bağdat ise; "Her biji Biden (Çok yaşa Biden)" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan da; "Değişim bulaşıcıdır! (Tweet bu kadar)" ifadelerini kullandı.

BELGE: "'MEVCUT' KOŞULLARDA İNSAN NASIL BAYRAM EDECEĞİNİ ŞAŞIRIYOR"

T24 yazarı Murat Belge ise; "Bir soluk alabildik" başlıklı köşe yazısında, "Muhtemelen çok hızlı değil, ama makul bir hızla ilerleyen bir 'domino efekti' beklemek aşırı iyimserlik mi olur? 'Belli' olan, bence, Biden'ın kazanması değil, Trump'ın kaybetmesi. Biden gibi bir adamın, bir politikacının, Amerika'nın başkanını belirleyecek seçimi kazanması karşısında bu kadar sevineceğimi, kırk yıl düşünsem akıl edemezdim. Normal koşullarda omuz silker işime bakardım ama 'normal' olmayan 'mevcut' koşullarda insan nasıl bayram edeceğini şaşırıyor" iddiasında bulundu.

İNAL: "SIRTLANLAR HEP BÖYLEDİR, KENARDA ONURSUZCA BEKLERLER…"

Avukat Mustafa Doğan İnal; Can Dündar, Sedef Kabaş, Hayko Bağdat ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan'ın Joe Biden paylaşımlarının ekran kaydını paylaştı ve "Sırtlanlar hep böyledir, kenarda onursuzca beklerler ve sağdan soldan medet umarlar... Çok şükür Aslan dimdik ayakta ve bu halk inşAllah sırtlanlara hiçbir zaman fırsat vermeyecek..." dedi.

ZENGİN: "TÜRKİYE'DE SOL/SOSYALİST ÇEVRELER, EMPERYALİZM VE KAPİTALİZMDEN DAHA ÇOK İSLÂM'A KARŞILAR"

Türk Harb-İş Sendikası Eğitim Müdürü Tarkan Zengin, Murat Belge'nin köşe yazısını eleştirdi ve "Sol/sosyalist Murat Belge, Biden'ın kazanmasına ilişkin 'insan nasıl bayram edeceğini şaşırıyor' diyor. Bu çevrelerin 'nasıl bayram edeceğini şaşırması' bizi şaşırtmıyor. Çünkü Türkiye'de sol/sosyalist çevreler, emperyalizm ve kapitalizmden daha çok İslâm'a karşılar" dedi.

İNAN: "TÜRK SOLU, TÜRKİYE ALEYHİNDE TAVIR ALACAK KİM VARSA ONUN YANINDADIR"

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise, Murat Belge'nin yazısına atıfat bulunarak, "Türk Solu, Türkiye aleyhinde tavır alacak kim varsa onun yanındadır. Emperyalizmin asıl gücüdürler. Türkiye karşıtı kim varsa o istikamette kolay birleşen bir tayfadır" ifadelerini kullandı.

URAL: "İŞ, BİDEN'CILIĞA GELİNCE SEVİNÇTEN MASKEYİ FILAN DA ATMIŞ"

Gazeteci-Yazar Tacettin Ural ise; "Murat Belge; işadamı oğlu, büyükelçi yeğeni, sanayici damadı olmasına rağmen yıllardır 'Acaip Komünistim' diye kostaklanırdı. İş, Biden'cılığa gelince sevinçten maskeyi filan da atmış: 'Bir ABD seçimine, Biden'ın kazanmasına bu kadar sevineceğimi kırk yıl düşünsem akıl edemezdim'" dedi.

SABAH