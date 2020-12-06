İstanbul Havalimanı sefer sayısında Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (Eurocontrol) paylaştığı 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen uçuşlara göre İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok sefer yapılan havalimanı oldu.

FRANKFURT, LONDRA VE PARİS'İ GERİDE BIRAKTI

İstanbul Havalimanı 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Amsterdam'da bulunan Amsterdam Schiphol, Frankfurt'taki Frankfurt Havalimanı, Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı ve Paris'teki Paris Charles de Gaulle gibi Avrupa'nın önde gelen havalimanlarını geride bırakarak zirvede yer aldı.

Eurocontrol verilerine göre, İstanbul Havalimanı'nda 1 Aralık'ta 423, 2 Aralık'ta 498, 3 Aralık'ta 483 ve 4 Aralık tarihinde ise 570 uçuş düzenlendi.