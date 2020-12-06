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İstanbul'da Türk bayrağını yakan provokatör gözaltına alındı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek dışarı çıkan Mahsun D., bir iş yerinin önünde asılı olan . Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Türk bayrağını yakan provokatörü gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
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İstanbul'da Türk bayrağını yakan provokatör gözaltına alındı

Zeytinburnu'nda Türk Bayrağı'nı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen kişi, mahkeme kararıyla akıl sağlığının tespit edilmesi için hastanede gözlem altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bir marketin önünde asılı Türk Bayrağı çakmakla yakıldı. Zeytinburnu Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bayrağı yaktığı belirlenen Mahsun D. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmada şüphelinin, uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı. Şüphelinin ifadesinde, kimsenin etkisi altında kalmadan bir anlık gaflete düşerek olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, akıl sağlığının tespit edilmesi için Mahsun D.'nin hastanede gözlem altına alınmasına karar veridi. Şüpheli Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

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