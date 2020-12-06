Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli hakkında flaş açıklama

ÜRETİMİN 4 AŞAMASI TEK FABRİKADA

Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikasında 4 üretim aşaması bulunuyor. Birinci aşama, "ingot" aşaması olarak isimlendiriliyor. Bu aşama, güneş paneli üretiminin ilk adımı olarak tanımlanıyor. Silindirik şekilde özel bir ham madde yardımıyla "kütük" adı verilen ingot üretimi gerçekleştiriliyor. İngot üretiminde ham madde olarak kumda bulunan silisyumun işlenmesiyle elde edilen ve milyarda on saflık derecesine sahip olan polisilisyum kullanılıyor. Yaklaşık 350 kilo ağırlığında ve 4-5 metre boyundaki bir ingotun üretimi dakikada sadece 1,5 milimetre ilerlemeyle iki gün sürüyor.

İkinci aşama "wafer" aşaması. Wafer, yaklaşık 16 santimetrekare ve 180 mikron kalınlığında bir plaka olarak tanımlanıyor. Bu işlemde, önce silindir şeklindeki ingotun uçları kesiliyor. Özelliğine göre 30-75 santimetre boylarında bir kez daha kesilen ingot parçalarının yuvarlak kenarları da kareleme işlemiyle kesiliyor ve ortaya köşeli bir külçe çıkıyor. Üretilen külçeler, elmas kaplı 55 mikron kalınlığında, saniyede 15 metre hıza sahip tel testereler ile 180 mikron kalınlığında dilimleniyor.

Üçüncü aşama olan hücre aşamasında ise elde edilen wafer ileri teknoloji ürünü haline getiriliyor. Nano kalınlıkta yüzey kaplama ve değişik kimyasal prosesler kullanılıyor. Hücre fabrikasında silisyum dilimler 10'dan fazla kimyasal ve fiziksel yarı iletken üretim sürecinden geçerek, fotovoltaik güneş hücresi özelliği kazandırılıyor.

Son aşama ise panel aşaması olarak isimlendiriliyor. Üretilecek panele göre 60 ya da 72 adet hücre özel bir zemin üzerinde yine özel teknikler kullanılarak birbirlerine lehim yapılarak birleştiriliyor.