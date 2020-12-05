AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler alındı. ÖSYM ve MEB tarafından yapılan son dakika açıklamaları ile bazı sınavların ertelendiği duyurulmuştu. En çok merak edilenlerden biri de açık lise sınavları oldu. Peki, bugün sınav var mı? 5 Aralık Cumartesi AÖL sınavı yapılacak mı? Açık lise sınavı ertelendi mi? İşte merak edilenler...

BUGÜN SINAV VAR MI? AÇIK LİSE SINAVI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, bugün sınav yapılmayacak. Daha önce 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları ileri bir tarihe ertelendi. Sınavın yeni tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.