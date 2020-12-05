Son dakika: Bakan Koca o illerdeki koronavirüs verilerini paylaşarak uyardı: Risk ciddi anlamda sürüyor
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla il değerlendirme toplantıları yaptıklarını belirterek bu illerdeki koronavirüs vaka artış ve yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'da riskin devam ettiğini ifade etti.
O İLLERİ TEK TEK AÇIKLADI
Koca'nın bu illere ilişkin paylaştığı son bir haftalık koronavirüs vaka ve yoğun bakım doluluk oranları şu şekilde:
Zonguldak'ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77
Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74
Sivas'ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66
Malatya'da artış %35 yoğun bak��m doluluk oranı %61.
Bakan Koca paylaşımının devamında mücadeleye aralıksız devam vurgusu yaparken, "Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım." ifadelerini kullandı.
VAKA ARTIŞI YÜZDE 100 OLAN İLLER
Öte yandan Bakan Koca, dün yaptığı paylaşımda vaka artışının son bir haftada yüzde 100 oranında gerçekleştiği illeri açıkladı.
KOCA'NIN DÜNKÜ PAYLAŞIMINDA YER VERDİĞİ İLLER VE VERİLER:
Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70
Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71
Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75
Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70