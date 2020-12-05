05 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca o illerdeki koronavirüs verilerini paylaşarak uyardı: Risk ciddi anlamda sürüyor

Son dakika: Bakan Koca o illerdeki koronavirüs verilerini paylaşarak uyardı: Risk ciddi anlamda sürüyor

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla il değerlendirme toplantıları yaptıklarını belirterek bu illerdeki koronavirüs vaka artış ve doluluk oranlarını paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca o illerdeki koronavirüs verilerini paylaşarak uyardı: Risk ciddi anlamda sürüyor

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , , ve 'da riskin devam ettiğini ifade etti.

O İLLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Koca'nın bu illere ilişkin paylaştığı son bir haftalık koronavirüs vaka ve doluluk oranları şu şekilde:

Zonguldak'ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77

Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74

Sivas'ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66

Malatya'da artış %35 yoğun bak��m doluluk oranı %61.

Bakan Koca paylaşımının devamında mücadeleye aralıksız devam vurgusu yaparken, "Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Koronavirüs aşısı ne kadar süre bağışıklık kazandıracak? Herkes merakla bekliyordu! SON DAKİKA: KORONAVİRÜS AŞISI NE KADAR SÜRE BAĞIŞIKLIK KAZANDIRACAK? HERKES MERAKLA BEKLİYORDU!

VAKA ARTIŞI YÜZDE 100 OLAN İLLER

Öte yandan Bakan Koca, dün yaptığı paylaşımda vaka artışının son bir haftada yüzde 100 oranında gerçekleştiği illeri açıkladı.

KOCA'NIN DÜNKÜ PAYLAŞIMINDA YER VERDİĞİ İLLER VE VERİLER:

Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70

Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71

Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75

Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70

Son dakika: 04 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü? SON DAKİKA: 04 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI AÇIKLANDI: TÜRKİYE'DE BUGÜN KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA