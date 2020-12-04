DSÖ'den sigara açıklaması! Sigara koronavirüsü engelliyor mu?

Yılda ortalama 8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sigarayla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçiren bir araştırma haberi yayınlandı. Fransa'da yapıldığı iddia edilen ve sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranının daha az olduğu sonucunu ortaya koyan araştırma şaşkınlığa neden olmuştu.

DSÖ konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yayınladı ve raporu tüm dünyada yayınladı. İşte dünya sağlık otoritelerini ve Fransız devletini de harekete geçiren o skandal araştırmada söylenenler ile sonrasında gelen açıklamalar;