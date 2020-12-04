DSÖ'den sigara açıklaması! Sigara koronavirüsü engelliyor mu?
Dünya Sağlık Örgütü, "sigara koronavirüsü engelliyor" iddiaları hakkında açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Sigara içmeyin" uyarısının ardından harekete geçen DSÖ, sigaranın koronavirüsü engellediği iddialarının yalan olduğu ifade etti.
Yılda ortalama 8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sigarayla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçiren bir araştırma haberi yayınlandı. Fransa'da yapıldığı iddia edilen ve sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranının daha az olduğu sonucunu ortaya koyan araştırma şaşkınlığa neden olmuştu.
DSÖ konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yayınladı ve raporu tüm dünyada yayınladı. İşte dünya sağlık otoritelerini ve Fransız devletini de harekete geçiren o skandal araştırmada söylenenler ile sonrasında gelen açıklamalar;
SKANDAL RAPOR! SİGARAIN KOVİD'İ ÖNLEDİĞİNİ İDDİA ETTİLER
Fransa Paris'teki Pitié-Salpêtrière Hastanesinde yapıldığı belirtilen araştırma 'sigara içme statüsünün SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir faktör olarak görüldüğü ve nikotin kullanımının koronavirüse karşı da potansiyel bir önleyici etken olabileceğine' dikkat çekmişti. Bu açıklama sigara ile mücadele eden devletler ve sivil toplum örgütlerini adeta çileden çıkardı
DSÖ HAREKETE GEÇTİ!
Toplumlarda kafa karışıklığına neden olan ve adeta sigarayı teşvik olarak görülecek söz konusu araştırmaya karşı Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti. DSÖ ve uzmanlar "sigara içenlerin koronavirüse yakalanmadığı, hatta bunu önlediği" yalanına karşı çok sayıda rapor ve bilgi paylaşımında bulundu.
BU KOCA BİR YALAN
Sigara içenlerin kovide yakalanmadığı iddiasına karşı uzmanlar bunun koca bir yalan olduğu ve sigara içenlerin büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu belirtti.
SİGARA İÇENLERİN ENFEKSİYON KAPMA İHTİMALİ ÇOK DAHA YÜKSEK
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre sigara içenlerin enfeksiyon kapma riski daha yüksek. DSÖ "Sigara içmek vücuda verdiği zararın dışında enfekte olmuş eller ve dudaklar ile temasta olması demek. Ve bu da virüsün elden ağza oradan da ciğerlere taşınması ihtimalini yükseltiyor" diyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün son dakika açıklamasında ayrıca şu noktalara dikkat çekildi;
"Sigara dışında Nargile gibi birçok kişi tarafından paylaşılan alışkanlıklar da Covid-19 hastalığının yayılmasını kolaylaştırır."
"Özellikle akciğer rahatsızlığı olanlar için sigara alışkanlığı ciddi hastalığa neden olabilir"
"Sigara ve benzeri maddeler aracılığı ile vücudun oksijen ihtiyacını artıran ve oksijenin uygun bir şekilde kullanım kapasitesini düşüren durumlar kişinin sağlığını ciddi riske atmakta ve zatürre gibi hastalıklara sebep olmaktadır."
MERS SALGININDA DA SİGARA İÇENLER ÖNCE GİTTİ!
Diğer yandan eski salgınlara da dikkat çekilen açıklamada aynı zamanda 2012 yılında baş gösteren MERS salgını sırasında sigara içenlerde, içmeyenlere oranla ölme riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.
Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, Covid-19 ile nikotin ilişkisini inceleyen araştırmaları gözden geçirdiklerini belirtti. Sigara içenlerde Covid-19 vakalarının daha ağır seyrettiğini söyleyen DSÖ yetkilileri Avrupa Hastalıkları Kontrol Merkezi'nin (ECDC) bildirisinde sigara içenlerin Covid-19'a karşı 'riskli gruptan' oldukları uyarısını da hatırlattı.
"KORONAVİRÜS TEHDİDİ SİGARAYI BIRAKMANIZ İÇİN FIRSAT"
İngiltere'den Ulusal Sağlık Sistemi Vakfı tarafından yapılan açıklamada da sigara içen insanların koroanvirüse karşı risk grubu içinde oldukları belirtildi. Açıklamada "Eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız, bu çok iyi bir fırsat" denildi.
ARAŞTIRMANIN YAYINLANDIĞI FRANSA'DA BAKANLIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA
Söz konusu skandal araştırmanın yayınlandığı Fransa'da Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada da ise sigara içenlerin taşıdığı riske değinildi ve bu kişilerde sigaradan kaynaklı ciddi sağlık sorunlarının baş gösterebileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca Fransa bu araştırma sonrası olumsuz örneklerin önüne geçmek için nikotin satışına sınırlama getirmişti.
O ARAŞTIRMADA NE SÖYLENDİ?
"480 kişide denedik" diyerek işin içinden çıktılar; Fransa'da 480 kişi üzerinde yapıldığı belirtilen araştırmada, sigara içenlerin Covid-19 virüsünden daha az etkilendiği iddia edilmişti. Sigarada bulunan nikotinin koronavirüsle mücadelede etkili olduğu gibi iddialar da aynı metinde yer almıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN: MİLLETİMDEN RİCA EDİYORUM, SİGARAYI BIRAKIN
Sigaranın koronavirüs için oluşturduğu riske dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamada tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin vatandaşlara bir çağrıda bulunmuştu. Erdoğan son dakika açıklamasında "Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ben milletimden bir şey daha istiyorum, lütfen kapalı mekan evlerimiz ne olursa olsun, sigara içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırakın. Nargile içmeyi kesinlikle bırakın bu süre içerisinde bırakın. Benim sigarayla da nargileyle de işim yok.
Sadece milletimin sağlığı için istiyorum. Milletime olan sevgim için istiyorum. Bunların hepsi de akciğerlerimizi tehdit eden en önemli, zararlı ürünler" dedi.