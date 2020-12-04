Son dakika: Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi!

Türkiye genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından alınan tedbirler kapsamına hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından, İstanbul'da D-100 Karayolu'nda ulaşımda hareketlilik başladı.

POLİS DENETİMLERİ SABAHA KADAR SÜRDÜ

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis denetimleri de sabaha devam etti. Kentin birçok noktasında yapılan denetimlerde araçlarda bulunan kişilerin izin belgelerine tek tek bakıldı. Kısıtlamaya uymayanlara ise ceza kesildi.