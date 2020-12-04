04 Aralık 2020, Cuma
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Son dakika: Silahlı suç örgütüne operasyon

Son dakika haberine göre; merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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Giriş Tarihi: 04.12.2020
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Son dakika: Silahlı suç örgütüne operasyon

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi yakalanırken ekipler adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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