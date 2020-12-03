VAKİT KAYBETMEDEN DOKTORA BAŞVURULMALI

Kovid-19 enfeksiyonunun, toplumun çoğunluğunda asemptomatik ya da hafif semptomlarla geçtiğini anımsatan Düger, şu bilgileri verdi: "Bunun için özellikle genç nüfusta çok kaygılanmamak gerekir. Kaygı düzeyini artıran şey ise bu öksürüğün ateşle beraber seyretmesi ve kendisini birkaç gün ile sınırlamadan ilerlemesi durumudur. Hastanın genel durumumu bozuyor, göğüs ağrısı ve nefes darlığı eşlik ediyor ya da sonradan eklendiyse hasta vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır."