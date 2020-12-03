Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs (Covid-19) öksürüğü nasıl anlaşılır? Yemek yerken ve su içerken öksürüyorsanız dikkat! İşte kovid-19 öksürüğünü ayırt etmenin yolları Koronavirüs (Covid-19) öksürüğü nasıl anlaşılır? Yemek yerken ve su içerken öksürüyorsanız dikkat! İşte kovid-19 öksürüğünü ayırt etmenin yolları
Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) hastalığının en önemli belirtilerinden öksürüğün koro öksürüğü olduğu nasıl anlaşılır? Koronavirüs öksürüğünü ayırt etmenin yolları neler? Kuru ve balgamsız öksürük koronavirüs öksürüğü belirtisi mi? Boğaz ağrısı ve burun akıntısı koronavirüs belirtisi mi? Yemek yerken ve su içerken öksürmek bir belirti mi? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Düger tüm detayları anlattı.
Giriş Tarihi: 03.12.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 17:10
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Düger,
"Eğer üst solunum yollarından kaynaklı bir öksürüğümüz varsa ve bu kuru, balgamsız başlıyorsa, beraberinde boğaz ağrısı, bazen de burun akıntısı eşlik ediyorsa ilk aklımıza gelecek olan bu dönemde Kovid-19 enfeksiyonudur." ifadesini kullandı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Düger, Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı öksürük ile diğer üst solunum yolu kaynaklı öksürük arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AKLA İLK KOVİD-19 GELMESİ GEREK
Kovid-19 öksürüğünün diğer üst solunum yolu öksürüklerinden nasıl ayırt edildiğini aktaran Düger,
üst solunum yollarından kaynaklı öksürüğün kuru ve balgamsız başlaması, beraberinde boğaz ağrısının ve zaman zaman da burun akıntısının eşlik etmesi halinde akla ilk olarak Kovid-19 enfeksiyonunun gelmesi gerektiğini vurguladı. VAKİT KAYBETMEDEN DOKTORA BAŞVURULMALI
Kovid-19 enfeksiyonunun, toplumun çoğunluğunda asemptomatik ya da hafif semptomlarla geçtiğini anımsatan Düger, şu bilgileri verdi:
"Bunun için özellikle genç nüfusta çok kaygılanmamak gerekir. Kaygı düzeyini artıran şey ise bu öksürüğün ateşle beraber seyretmesi ve kendisini birkaç gün ile sınırlamadan ilerlemesi durumudur. Hastanın genel durumumu bozuyor, göğüs ağrısı ve nefes darlığı eşlik ediyor ya da sonradan eklendiyse hasta vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır."
Düger, öksürüğün ne zaman başladığı, birden mi yoksa yavaş yavaş mı geliştiği, vasıf değişikliği olup olmadığı, öksürüğü etkileyen durumların varlığı gibi etmenlerin önem teşkil ettiğini vurguladı.