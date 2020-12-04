Kemal Kılıçdaroğlu Yunanistan'ı sevince boğdu! Yine ülkesini suçladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu Türkiye'nin çıkarları olunca, ülke düşmanlarıyla iş birliği yapmayı tercih ediyor. Libya'da hukuk dışı aranan Türk gemisine baskını doğru bulan Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi suçladı. CHP liderinin bu skandal tavrı, Yunanistan'da büyük bir memnuniyet oluşturdu. Greek City Times, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını "Türk muhalefeti: Yunan komutan Libya'ya giden Türk gemisini aramakta haklıydı" ifadeleriyle okuyucusuyla paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, Akdeniz'de Türk gemisinin, Alman fırkateyi tarafından hukuk dışı şekilde aranması olayında Türkiye'yi suçlamıştı.
Kılıçdaroğlu, ilgili Avrupa ülkelerinin söylemlerine benzer şekilde "Akdeniz'de bir gemimiz arandı. Aramaya yapacağız diye bekliyorlar 4 saat geçiyor cevap yok. Cevap vermezseniz kabul ediliyor anlamına geliyor. Uluslararası sularda helikopterden indiler, mürettebatını tutukladılar, aramayı yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini, Yunan medyasından Greek City Times, manşetine taşıdı. "Türk muhalefeti: Yunan komutan Libya'ya giden Türk gemisini aramakta haklıydı" ifadeleriyle haberi okuyucusuyla paylaşan Greek City Times, CHP liderine övgüler düzdü.