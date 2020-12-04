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Kemal Kılıçdaroğlu Yunanistan'ı sevince boğdu! Yine ülkesini suçladı

lideri Kemal söz konusu Türkiye'nin çıkarları olunca, ülke düşmanlarıyla iş birliği yapmayı tercih ediyor. Libya'da hukuk dışı aranan Türk gemisine baskını doğru bulan Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi suçladı. CHP liderinin bu skandal tavrı, Yunanistan'da büyük bir memnuniyet oluşturdu. , Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını "Türk muhalefeti: Yunan komutan Libya'ya giden Türk gemisini aramakta haklıydı" ifadeleriyle okuyucusuyla paylaştı.

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Giriş Tarihi: 04.12.2020
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Kemal Kılıçdaroğlu Yunanistan'ı sevince boğdu! Yine ülkesini suçladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, Akdeniz'de Türk gemisinin, Alman fırkateyi tarafından hukuk dışı şekilde aranması olayında Türkiye'yi suçlamıştı.

Kılıçdaroğlu, ilgili Avrupa ülkelerinin söylemlerine benzer şekilde "Akdeniz'de bir gemimiz arandı. Aramaya yapacağız diye bekliyorlar 4 saat geçiyor cevap yok. Cevap vermezseniz kabul ediliyor anlamına geliyor. Uluslararası sularda helikopterden indiler, mürettebatını tutukladılar, aramayı yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini, Yunan medyasından Greek City Times, manşetine taşıdı. "Türk muhalefeti: Yunan komutan Libya'ya giden Türk gemisini aramakta haklıydı" ifadeleriyle haberi okuyucusuyla paylaşan Greek City Times, CHP liderine övgüler düzdü.

Yazar Mehmet Metiner Kılıçdaroğluna seslendi: İyi dinle Bay Kemal! Kuyruğuna bastığımız için ağzının ayarı kaçmış, seni Biden bile kurtaramaz! YAZAR MEHMET METİNER KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: "İYİ DİNLE BAY KEMAL! KUYRUĞUNA BASTIĞIMIZ İÇİN AĞZININ AYARI KAÇMIŞ, SENİ BİDEN BİLE KURTARAMAZ!"
Son dakika: Başkan Erdoğandan Kemal Kılıçdaroğluna 500 bin TLlik dava SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA 500 BİN TL'LİK DAVA
Kemal Kılıçdaroğlu Türk gemisine yapılan hukuksuz arama hakkındaki yalanlara hizmet etti KEMAL KILIÇDAROĞLU TÜRK GEMİSİNE YAPILAN HUKUKSUZ ARAMA HAKKINDAKİ YALANLARA HİZMET ETTİ
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