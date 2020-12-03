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Kemal Kılıçdaroğlu Türk gemisine yapılan hukuksuz arama hakkında yalanlara hizmet etti

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Giriş: 03.12.2020 08:36
Güncelleme:03.12.2020 08:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yalan siyasetine Akdeniz'deki hukuksuz aramayı da kattı. Almanya Savunma Bakanı'nın gerçek dışı iddialarını ele alarak Türkiye'yi suçladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz'deki Türk gemisine yapılan hukuksuz aramayı gündemine aldı. Yalan siyasetine Türk gemisine yapılan ahlaksız saldırıyı da karıştıran Kılıçdaroğlu, Alman bakanın iddialarını gerçekmiş gibi anlattı.

ALMAN'IN TEZLERİNİ SAVUNDU

Her alanda Türkiye'yi suçlamalı görev bilen Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz'deki hukuksuz aramada da çağrıya 4 saat cevap verilmediğini iddia etti.

Alman gemisindeki Yunan komutanın yaptığı ahlaksız arama hakkındaki şaşırtıcı iddialarını sıralayan Kılıçdaroğlu, "Arama yapacağız' diye Türkiye'ye bildiriliyor. 'İzin verin arama yapacağız' çağrısına 4 saat cevap verilmiyor. 5. saatin sonunda NATO'nun sessizlik kuralık var. Cevap vermezsen onaylamışsın sayılır. Ve onlar da inip tarıyor." şeklinde konuştu.

BÖYLE BİR KURAL YOK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlattıkları tamamen gerçek dışı. Ne Alman gemisinden Türkiye'ye bir çağrı ne de 4 saatlik bekleme yaşandığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun söz ettiği NATO'daki sessizlik kuralı da tamamen kendi hayal ürünü.

Kılıçdaroğlu bir kez daha Türkiye'ya yapılan saldırıda ülkesinden olmak yana, düşmanların tezlerini kabul etmeyi seçti.

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