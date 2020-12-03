Kızılay'dan kan bağışı çağrısı!

Koronavirüs salgını nedeniyle kan ihtiyacının arttığını belirten Kızılay, kan bağışı çağrısında bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “İmmün plazma ile artan ihtiyaca paralel olarak kan bağışının da artması gerekiyor.” dedi. Türkiye'de 300 bölgede kan bağışının yapılabileceğini belirten Kınık, bağış yerlerinin 2 saatlik aralarla dezenfekte edildiğini vurguladı.

Kızılay, koronavirüsle mücadele kapsamında kan bağına ihtiyaç olduğunu açıkladı. A Haber canlı yayınına bağlanan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bağışta bulunabilir. Kan bağış merkezleri 2 saatlik aralarla dezenfekte ediliyor" dedi.

"KAN BAĞIŞININ ARTMASI GEREKİYOR"

Koronavirüs salgınındaki immün plazma tedavisi ile artan ihtiyaçlardan birinin de kan olduğuna dikkat çeken Kınık, "Koronavirüs salgını küresel anlamda pek çok şeyi etkilediği gibi bütün dünyada kan arzı ile ilgili sıkıntılar var. Pandemi nedeniyle insanlar kan verme sırasındaki işlemlerden korkuyorlar. İmmün plazma ihtiyacı günlük binlerin üzerinde. Normal kan bağışında da 9 bin ünite kadar ihtiyacımız var. İmmün plazma ile artan ihtiyaca paralel olarak kan bağışının da artması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"STOKLARIMIZ ASGARİ SEVİYENİN ALTINDA"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, hastaların durumlarının sıkıntıya girmeden kan ihtiyaçlarının karşılanması gerekiğini belirti. Kan bağışı çağrısında bulunan Kınık, "Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmeye başladı. Bu aşamada artan ihtiyaç nedeniyle vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmasını istiyoruz. Kan ihtiyacının artmasından dolayı hastalarımızın durumunun sıkıntıya girme ihtimali var." dedi.

"MERKEZLER DEZENFEKTE EDİLİYOR"

Kan merkezlerinin dezenfekte edildiğini belirterek vatandaşların korkmaması gerektiğini söyleyen Kınık, "Ülke genelinde 300 kan bağış noktası var. Bunların 170 tanesi mobil. Yani vatandaşlarımızın ayağına giderek kan alınıyor. Buralarda 2 saatte bir dezenfeksiyon yapıyoruz. Hastanelerin içerisindeki ortamlarda değil. Sağlıklı insanların geldiği, içeriye girmeden önce hekimlerimiz tarafından sağlık kontrolünden geçildiği yerler. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kan bağışında bulunabilirler." şeklinde konuştu.

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