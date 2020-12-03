Son dakika: 03 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

TEST SAYISI 20 MİLYONA YAKLAŞTI

Son 24 saatte 187 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 190 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 418 bin 331'e çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746'ya ulaştı. Hasta sayısı 520 bin 167, vefat sayısı 14 bin 316, ağır hasta sayısı 5 bin 611, aktif hasta sayısı 87 bin 520 oldu.