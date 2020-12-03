"ANKARA'YA VE TÜM SANATSEVERLERE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"



Her açıdan göz kamaştırıcı bu muhteşem eserin tekrar Ankara'ya ve tüm sanatseverlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu eseri şehrimize kazandıran Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, başta sayın bakan ve ekibini, projede görev alan mimarından mühendisine, işçisine, herkesi şahsım ve milletim adına canı gönülden tebrik ediyorum.

YAHYA KEMAL'DEN ÖRNEKLER VERDİ

Merhum Yahya Kemal'e göre bizim devlet kurma ve askerlik dışında dünya ortalamasının fevkinde olan 3 büyük sanatımız vardır. Yahya Kemal bujnları mimari, musiki ve şiir olarak sıralıyor.

Tarihimize baktığımızda mimari ve şiirle beraber musikinin de kültrümüzde çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Türk sanat müziğine hayat veren perde ve makamlar, kökü bin yıllara giden uzun serencamın yoldaki işaretleri mahiyetindedir.

Merhum Yahya Kemal, Itri şiirinde bu gerçeği şu şekilde ifade ediyor:

Tâ Budin'den Irâk'a, Mısr'a kadar,

Fethedilmiş uzak diyarlardan,

Vatan üstünde hür esen rüzgâr,

Ses götürmüş bütün baharlardan.

O dehâ öyle toplamış ki bizi,

Yedi yüz yıl süren hikâyemizi

Dinlemiş ihtiyar çınarlardan.