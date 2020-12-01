Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası dev açılış törenine hazırlanıyor: 23 yıldır inşaat halindeydi Erdoğan tamamladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Aralık'ta açılacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni binasında son hazırlıklar yapılıyor. Temeli 23 yıl önce atılan ve senelerdir inşaatı tamamlanamayan CSO'nun yeni binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yoğun çalışmalarıyla bitirilerek, 3 ve 4 Aralık'taki konserlerle sanatseverlere kapılarını açacak. CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman, "Bu konser salonu Ankara ile bütünleşecek bir ikonik yapı" derken, açılış konseri için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu da orkestra ile ilk provasını yaptı.