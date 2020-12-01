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Haberler Galeri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası dev açılış törenine hazırlanıyor: 23 yıldır inşaat halindeydi Erdoğan tamamladı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası dev açılış törenine hazırlanıyor: 23 yıldır inşaat halindeydi Erdoğan tamamladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Aralık'ta açılacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni binasında son hazırlıklar yapılıyor. Temeli 23 yıl önce atılan ve senelerdir inşaatı tamamlanamayan CSO'nun yeni binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yoğun çalışmalarıyla bitirilerek, 3 ve 4 Aralık'taki konserlerle sanatseverlere kapılarını açacak. CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman, "Bu konser salonu Ankara ile bütünleşecek bir ikonik yapı" derken, açılış konseri için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu da orkestra ile ilk provasını yaptı.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 17:54
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dev açılış törenine hazırlanıyor: 23 yıldır inşaat halindeydi Erdoğan tamamladı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dev açılış törenine hazırlanıyor: 23 yıldır inşaat halindeydi Erdoğan tamamladı

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binasının 3 Aralık'taki tarihi açılışı için hazırlıklar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dev açılış törenine hazırlanıyor: 23 yıldır inşaat halindeydi Erdoğan tamamladı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dev açılış törenine hazırlanıyor: 23 yıldır inşaat halindeydi Erdoğan tamamladı

Toplam 2023 koltuk kapasiteli "Büyük Salon", 500 koltuk kapasiteli "Mavi Salon" ve 600 kişilik "Tarihi CSO Salonu", restoranları, müzesi ve açık hava alanlarından oluşan müzik kampüsüyle bina, kültür ve sanat tutkunlarının buluşma yeri haline gelecek.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dev açılış törenine hazırlanıyor: 23 yıldır inşaat halindeydi Erdoğan tamamladı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dev açılış törenine hazırlanıyor: 23 yıldır inşaat halindeydi Erdoğan tamamladı

Temeli 23 yıl önce atılan ve senelerdir inşaatı tamamlanamayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yoğun çalışmalarıyla bitirilen CSO'nun yeni binasının açılmasına sayılı günler kala, yeni orkestra binasında müzikseverler için son dokunuşlar yapılıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dev açılış törenine hazırlanıyor: 23 yıldır inşaat halindeydi Erdoğan tamamladı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dev açılış törenine hazırlanıyor: 23 yıldır inşaat halindeydi Erdoğan tamamladı

Yeni binanın kapılarını AA'ya açan CSO Müdürü Özgür Balkız, 194 senelik geçmişi bulunan orkestranın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisinin, yeni binanın açılışı olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dev açılış törenine hazırlanıyor: 23 yıldır inşaat halindeydi Erdoğan tamamladı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dev açılış törenine hazırlanıyor: 23 yıldır inşaat halindeydi Erdoğan tamamladı

Dünyanın en büyük konser salonlarından biri olacak salon için CSO sanatçılarının çok heyecanlı olduğunu dile getiren Balkız, şöyle konuştu: