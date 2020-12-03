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2021 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Kritik toplantının günü ve saati belli oldu

Son dakika haberleri... Milyonlarca işçiyi ilgilendiren görüşmelerinin ilki yarın (4 Aralık 2020) gerçekleştirilecek. Toplantnın başlama saati belli oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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2021 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Kritik toplantının günü ve saati belli oldu

Milyonlarca çalışanın yakında takip ettiği olayda yeni gelişme...

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın ( 4 Aralık) saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirecek.

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