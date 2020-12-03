2021 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Kritik toplantının günü ve saati belli oldu
Son dakika haberleri... Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilki yarın (4 Aralık 2020) gerçekleştirilecek. Toplantnın başlama saati belli oldu.
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Milyonlarca çalışanın yakında takip ettiği olayda yeni gelişme...
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın ( 4 Aralık) saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirecek.