KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra sonuçları beklemeye başladılar. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilecek. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru souçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

2020 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki dönemde başvurular 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buradan yola çıkacak olursak, 8 Kasım'da sona eren 2020 yılı burs başvurularının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.