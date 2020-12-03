Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saatlerde dışarı çıkabilecek? Nereler kaça kadar açık olacak?
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başkan Erdoğan önderliğinde toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tedbirler açıklanmış ve İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemlerinin detaylarını içeren genelgeyi 81 ile göndermişti. Koronavirüsle mücadele kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00'te sona erecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saatlerde dışarı çıkabilecek? Kısıtlamalar hangi saatler arasında geçerli olacak?
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgeyi gönderdi. İşte 1 Aralık 21.00 itibarıyla başlayan yeni koronavirüs tedbirlerinin madde madde tüm detayları...
1- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
2- Sokak kısıtlaması hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.
3- Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
4- Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
5- Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek
6- Kısıtlama sürecinde (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) yürüme mesafesindeki fırına gidilebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
7- Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecek
8- Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecek.
9- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek.
10- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak.