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Uzman isim açıkladı! İşte koronavirüs ve grip arasındaki fark

Havaların soğumasıyla nezle, grip gibi hastalıklar koronavirüsle karıştırılmaya başlandı. Özellikle de benzer semptomları gösteren grip hastaları, "koronavirüs mü kaptım" endişesine kapılabiliyor. İki hastalığı ayırmak için bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. İşte koronavirüs ve grip arasındaki benzerlikler ve farklar...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 11:21
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Uzman isim açıkladı! İşte koronavirüs ve grip arasındaki fark

Yüksek ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrısı… Tüm bu belirtiler ne anlama geliyor? Bunlar halk tarafından grip olarak bilinen influenzanın en yaygın belirtileri. Ancak bu belirtiler bu yıl ister istemez akla bir başka rahatsızlığı, koronavirüsü getiriyor. Çünkü tüm bu belirtiler COVID-19'da da görülebiliyor.

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Uzman isim açıkladı! İşte koronavirüs ve grip arasındaki fark

Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan üst solunum yolu hastalıkları, koronavirüs belirtileri ile karıştırılabiliyor. Bu noktada işin doğrusunu öğrenip ona uygun hareket etmek büyük önem taşıyor.

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Uzman isim açıkladı! İşte koronavirüs ve grip arasındaki fark

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi olan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Seniha Şenbayrak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Uzman isim açıkladı! İşte koronavirüs ve grip arasındaki fark

NEZLE OLAN KİŞİ 2-3 GÜN İÇİNDE KENDİLİĞİNDEN İYİLEŞİYOR
Nezle, toplum arasında en fazla görülen hastalıklardan biri. Özellikle soğuyan havayla birlikte nezleye yakalanmamak neredeyse mümkün değil. Burun akıntısıyla seyrediyor. Üst solunum yolunda kalıyor. Koronavirüs gibi alt solunum yoluna inmiyor. Bazen çok hafif bir yorgunluk olabiliyor. Hiçbir ilaca gerek olmadan 2-3 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor.

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Uzman isim açıkladı! İşte koronavirüs ve grip arasındaki fark

GRİPTE NEFES DARLIĞI PEK GÖRÜLMÜYOR
İnfluenza ya da bilinen adıyla grip ise koronavirüsle en çok benzerlik gösteren hastalık. Gripte özellikle kas ve eklem ağrıları oluyor. Yüksek ateş, baş ağrısı ve boğaz ağrısı da görülebiliyor. Ancak koronavirüsten farklı olarak nefes darlığı pek olmuyor. Bu hastalık da daha çok üst solunum yolunda kalıyor, nadiren akciğerlere inip pnömoni bulgusu yapıyor.