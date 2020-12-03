Uzman isim açıkladı! İşte koronavirüs ve grip arasındaki fark

GRİPTE NEFES DARLIĞI PEK GÖRÜLMÜYOR

İnfluenza ya da bilinen adıyla grip ise koronavirüsle en çok benzerlik gösteren hastalık. Gripte özellikle kas ve eklem ağrıları oluyor. Yüksek ateş, baş ağrısı ve boğaz ağrısı da görülebiliyor. Ancak koronavirüsten farklı olarak nefes darlığı pek olmuyor. Bu hastalık da daha çok üst solunum yolunda kalıyor, nadiren akciğerlere inip pnömoni bulgusu yapıyor.