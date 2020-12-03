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Hatay'da sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kırıkhan ilçesinde ''nde görev yapan 43 yaşındaki anestezi teknisyeni , koronavirüsten yaşamını yitirdi. Ümit Zan'ın eşi ve 3 çocuğu da koronavirüs testi yapıldıktan sonra karantinaya alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Hatay'da sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası anestezi teknisyeni Ümit Zan, bir hafta koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı.

HAYATA VEDA ETTİ

Testi pozitif çıkan Zan, evde tedavi görürken bu sabah fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ümit Zan, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Zan'ın eşi ve çocukları da koronavirüs testi yapıldıktan sonra karantinaya alındı.

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