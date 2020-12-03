Hatay'da sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası anestezi teknisyeni Ümit Zan, bir hafta koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı.

HAYATA VEDA ETTİ

Testi pozitif çıkan Zan, evde tedavi görürken bu sabah fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ümit Zan, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Zan'ın eşi ve çocukları da koronavirüs testi yapıldıktan sonra karantinaya alındı.