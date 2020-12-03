Hatay'da sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi
Kırıkhan ilçesinde 'Devlet Hastanesi'nde görev yapan 43 yaşındaki anestezi teknisyeni Ümit Zan, koronavirüsten yaşamını yitirdi. Ümit Zan'ın eşi ve 3 çocuğu da koronavirüs testi yapıldıktan sonra karantinaya alındı.
GÜNDEM DHA
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Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası anestezi teknisyeni Ümit Zan, bir hafta koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı.
HAYATA VEDA ETTİ
Testi pozitif çıkan Zan, evde tedavi görürken bu sabah fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ümit Zan, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Zan'ın eşi ve çocukları da koronavirüs testi yapıldıktan sonra karantinaya alındı.