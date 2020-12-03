İranlı organize suç örgütü elebaşı Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla öldürülmeye çalışıldığı iddia edilen Kadir G'nin Zindaşti'nin kızının intihar eden sevgilisi Emir G'nin abisi olduğu öğrenildi. Zindaşti'nin kızı Arzu Şerifi Zindaşti 2014 yılında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Sevgilisi ve aynı zamanda kuzeni olduğu ileri sürülen Emir G. ise ondan 18 ay önce aracının içerisinde ölü olarak bulunmuştu. Geçtiğimiz ay Canlı yayınlı düzenekle ölümünün izletilmesi planlanan Kadir G'nin kardeşi Emir G'nin ölümünün ardından polise verdiği ifadede; "Emir'in bir silahı yoktu. Silahı nereden aldı bilmiyorum, olayla alakalı olarak kimseden şikayetçi değilim. Olayın bir cinayet olduğunu düşünmüyorum. Neden intihar etmiş olabileceği konusunda bir fikrim yok. Anne ve babam ifadeye gelemez. Zaten onlarında diyecekleri aynıdır" dediği ileri sürüldü.

Uyuşturucu taciri Zindaşti'nin kızı Arzu, 6 yıl önce öldürülmüştü. Arzu'nun hem kuzeni hem sevgilisi olan Emir G' ise bu olaydan 18 ay önce Zindaşti'nin evinin yakınında intihar ettiği öğrenilmişti. Geçtiğimiz ay Organize polisinin son anda önlediği cinayet planında öldürülmesi planlanan Kadir G'nin Zindaşti'nin kızının sevgilisi olan Emir G'nin abisi olduğu öğrenildi.