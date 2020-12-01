Son dakika: Hakkari'den acı haber: Bir Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de bir askerimizin araç kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

"Hakkâri Çukurca bölgesinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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