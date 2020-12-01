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Son dakika: Hakkari'den acı haber: Bir Mehmetçik şehit oldu

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada 'nin Çukurca ilçesinde yaşanan araç kazası sonucu bir askerimizin olduğu duyuruldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2020
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Son dakika: Hakkari'den acı haber: Bir Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de bir askerimizin araç kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

"Hakkâri Çukurca bölgesinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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