Türkiye'de artan koronavirüs vaka sayılarının yanında virüs kaynaklı ölümlerin de artması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama kapsamındaki kısıtlamalar ve yasaklar bu gece itibariyle başlıyor. İşte o kısıtlamalar...