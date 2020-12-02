Son dakika: 02 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 02 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

"HAVALANDIRILMAYAN ORTAMLARDAN UZAK DURMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.

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