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Son dakika: 02 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük vaka sayısını açıkladı. hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 02 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: 02 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 02 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

2 Aralık Çarşamba Türkiyenin koronavirüs bilançosu açıkladı! Son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti 2 ARALIK ÇARŞAMBA TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU AÇIKLADI! SON 24 SAATTE 193 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

"HAVALANDIRILMAYAN ORTAMLARDAN UZAK DURMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.

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