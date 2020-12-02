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Dışişleri Bakanlığından 'Türkiye- Avusturya siyasi istişareleri' açıklaması

, yarın gerçekleştirilecek - siyasi istişarelerinde, iki ülke ilişkileri ile Türkiye'nin üyelik sürecinin ele alınacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Dışişleri Bakanlığından 'Türkiye- Avusturya siyasi istişareleri' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye- Avusturya siyasi istişareleri, yarın Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky- Tieffenthal arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, Avusturya ile ikili ilişkilerimiz ile Türkiye'nin AB üyelik sürecinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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