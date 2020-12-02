02 Aralık 2020, Çarşamba
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tehdit eden muhalefete tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanı'nın hukukunu içeride ve dışarıda korumanın asli görevi olduğunu belirtti. Muhalefetin mesnetsiz açıklamalarına tepki gösteren Altun, "Tehditleriniz hükümsüzdür." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tehdit eden muhalefete tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, millet iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı tarafından atanan ve iletişimden sorumlu kılınan bir ismin, Cumhurbaşkanı'nın hukukunu içeride ve dışarıda korumasının asli görevi olduğunu bildirdi.

"TEHDİTLERİNİZ HÜKÜMSÜZDÜR"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasetin toplumsal talep, tercih ve kararları millet iradesine dönüştürme işi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Millet iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanı'nın hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür."

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