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Başkan Erdoğan açıkladı! Kamu çalışanları hangi saatler arasında çalışacak?

Başkan kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren değişeceğini ifade etti.Cumhurbaşkanlığı Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurumlarına yazı gönderildi.

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Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Başkan Erdoğan açıkladı! Kamu çalışanları hangi saatler arasında çalışacak?

Cumhurbaşkanlığı Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Kovid-19 salgınının 'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidilebileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

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"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

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