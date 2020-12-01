Son dakika: Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması: Çarşamba günü başlayacak
Son dakika haberine göre Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirlerini içeren 2 yeni genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Yeni kısıtlamalara göre hafta sonu 56 saat, hafta için her gün 8 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Öte yandan mesai saatleriyle ilgili yeni uygulama da devreye giriyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: Çalar saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.Vali Yerlikaya, uygulamanın yarın başlanacağını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;
2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:
10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.
Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."