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Son dakika: Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması: Çarşamba günü başlayacak

Son dakika haberine göre Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirlerini içeren 2 yeni genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Yeni kısıtlamalara göre hafta sonu 56 saat, hafta için her gün 8 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Öte yandan mesai saatleriyle ilgili yeni uygulama da devreye giriyor. , "’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: Çalar saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Son dakika: Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması: Çarşamba günü başlayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.Vali Yerlikaya, uygulamanın yarın başlanacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;

2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:

10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum,

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