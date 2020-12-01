Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi! Yasak saatlerinde havalimanına ulaşım nasıl olacak?
Son dakika haberi... Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "Sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olanlar uçuş belgeleri ile havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebilir." denildi.
Türk Hava Yolları (THY), sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olanların uçuş belgeleri ile havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebileceğini bildirdi.
Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 1, 2020
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." dedi.
Böylece uçak bileti olanlar uçuş belgelerini görevlilere göstererek havalimanına seyahat edebilecek.
KİMLER KISITLAMA SÜRECİNDE SEYAHAT EDEBİLİR?
Zorunlu haller sayılacak durumlar
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.
Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
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