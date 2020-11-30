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Son dakika: Yeni koronavirüs tedbirleri alındı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleri açıklaması

Son dakika haberleri... ? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından ulusa sesleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alınıp alınmadığı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Son dakika: Yeni koronavirüs tedbirleri alındı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleri açıklaması

Koronavirüs tedbirleri alındı mı? sorusunun cevabı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik toplantının ardından ulusa sesleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Başkan Erdoğan, "Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Hafta sonu tüm gün sokağa çıkmak yasak mı olacak?" soruları için basın karşısına geçti.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Son kabine toplantımızda bu çerçevede yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi belirtmiştik. Vaka sayısının 30 binlere gelmesi hepimizin daha tedbirli davranması gerektiğini gösteriyor. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmekten başka çare bulunmuyor. Temizlik, maske ve mesafeye dikkat edilmeli. Kendimiz sağlıklı olsak bile diğer insanların sağlığı için üzerimize düşeni yapmak zorundayız.

Bozgunculuğu meslek haline getirenlerin çabalarını boşa çıkarmak hepimizin görevidir. Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi mutlaka kazacaktır.

Yerli aşı çalışmalarını gün gün izliyoruz. Sağlık krizini topyekün bir ekonomik ve sosyal faciaya dönüştürmemek için dikkatli adımlar atıyoruz. Üretimi, ticareti, eğitimi ve sosyal hayatı sürdürecek tedbirler almaya devam ediyor.

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